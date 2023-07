Damian Lillard a choisi sa destination, il ne veut qu’une seule équipe

Damian Lillard va quitter les Portland Trail Blazers. C'est acquis. Reste à savoir où il va jouer la saison prochaine. Mais il y a-t-il vraiment du suspense ? Selon Shams Charania, le meneur All-Star ne veut rejoindre qu'une seule franchise : le Miami Heat.

“Damian Lillard only wants to play for the Miami Heat … I’m told there are 3- or 4-team scenarios in a deal with the Heat that would potentially net the Blazers several first-round draft picks.”

NBA Insider @ShamsCharania reports on Damian Lillard’s future. pic.twitter.com/LmrLJoIqXi

— The Rally (@TheRally) July 3, 2023