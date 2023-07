Tyrese Maxey est absolument et totalement intransférable

Avec Damian Lillard sur le marché et la perspective de devoir trader James Harden prochainement, les Philadelphie Sixers sont forcément cités dans un paquet de rumeurs de transactions. Pour faire venir un joueur comme Lillard, tout le monde se disait que les Sixers seraient contraints de se séparer de leur meilleur et plus jeune atout non-nommé Joel Embiid : Tyrese Maxey.

Visiblement, Daryl Morey est persuadé qu'il peut renforcer l'équipe de manière significative sans avoir à se séparer de son arrière. D'après Brian Windhorst d'ESPN, tous les coups de fils passés par des courtisans se déroulent de la même manière.

"Les Sixers tiennent absolument à faire savoir à toutes les équipes de la ligue qu'ils ne traderont pas Tyrese Maxey. Ils ont été clairs auprès de plusieurs personnes ces derniers jours. Ils ne vont pour autant pas prolonger son contrat. Michael Jordan en plein prime est disponible ? N'appelez-pas. LeBron James à 25 ans ? Oubliez notre numéro de téléphone. Giannis Antetokounmpo déclare qu'il veut jouer pour les Sixers ? Si Tyrese Maxey est la contrepartie, passez votre chemin. On m'a assuré qu'il ne serait pas tradé".

On a déjà vu des revirements d'avis bien plus fous que ce qui arriverait en cas de trade de Maxey. Mais pour le moment, les Sixers ont l'air de croire dur comme fer à l'ancien joueur de Kentucky et c'est le message qu'ils sont en train de passer à tout le monde.

Cette saison, Tyrese Maxey a été l'un des joueurs de Philadelphie les plus fiables. Il tournait à 20.3 points de moyenne à 48% d'adresse globale et 43% à 3 points à seulement 22 ans.

