Fin de saison probable pour Damian Lillard

Damian Lillard n'a pas joué lors de la défaite récente des Portland Trail Blazers contre les Chicago Bulls. Il se pourrait d'ailleurs qu'il ait déjà disputé son dernier match avec la franchise de l'Oregon cette saison. En effet, Shams Charania confie que les dirigeants songeraient à e laisser au repos dès maintenant puisque le meneur est diminué par une blessure au mollet. C'est aussi sans doute une manière de se préparer pour l'an prochain, et pour la draft avant ça, en maximiser les chances de récupérer un pick haut placé.

Les Blazers sont treizièmes de la Conférence Ouest et ils disposent du sixième plus mauvais bilan en NBA (32-41). Ils peuvent finir dans le top-5 de la draft et, selon la chance lors du tirage, peut-être même piocher dans le top-3. Ce serait un atout de plus pour la franchise, soit pour reconstruire, soit pour préparer un package à envoyer en l'échange d'une star qui pourrait alors épauler Lillard.

Les titulaires Jerami Grant, Anfernee Simons et Jusuf Nurkic sont eux aussi à l'infirmerie. C'est donc un bon gros tank panzer qui se prépare à Portland. Avec la place laissée aux jeunes et aux seconds couteaux pour les 9 derniers matches de la saison.

Damian Lillard a montré ces derniers mois qu'il restait l'un des meilleurs joueurs du championnat en postant 32 points, 5 rebonds et 7 passes de moyenne en 58 rencontres, dont une performance inouïe à 71 points contre Houston en 2023.

