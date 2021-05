Damian Lillard dans un cercle fermé avec LeBron James et Kobe Bryant

Damian Lillard a pris la bonne habitude de briller dans le money-time. Au cours de sa carrière, le meneur des Portland Trail Blazers a souvent répondu présent dans le 4ème quart-temps. En tout cas, il a la tendance à prendre les choses en main.

Encore face aux Phoenix Suns (117-118) jeudi, il a été intenable. Malgré la défaite des siens, Lillard a ainsi marqué 24 de ses 41 points dans les 12 dernières minutes. Sur les 25 dernières saisons, le natif d'Oakland a déjà inscrit 20 points ou plus dans le 4ème quart-temps à 8 reprises.

Ainsi, il rejoint un cercle très fermé ! Car outre Lillard, deux joueurs ont réalisé une telle performance en NBA sur cette période : LeBron James, 8 fois également, et Kobe Bryant, avec 11. C'est dire la capacité du patron des Blazers à assumer ses responsabilités en fin de partie.

A 30 ans, et étant donné son excellente forme, le #0 de Portland a largement les moyens d'égaler le Black Mamba. Et probablement même de le dépasser. Surtout que les Blazers, actuellement 6èmes de la Conférence Ouest, risquent d'avoir plusieurs matches serrés à disputer dans les prochaines semaines.

L'occasion idéale pour assister à de grosses prestations de la part de Damian Lillard en 4ème quart-temps ? Très certainement...

Damian Lillard has now scored 20+ points in the 4th quarter 8 times in his career. That is tied with LeBron James for the 2nd-most over the last 25 seasons.

Only Kobe Bryant has done this more (11). pic.twitter.com/Dv2YICRHEq

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 14, 2021