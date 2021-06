Damian Lillard, une nouvelle illustration de son leadership exemplaire

C’est vraiment un tout petit détail, mais ça salue quand même la maturité et le niveau de réflexion de Damian Lillard : il n’émettra aucune demande tout au long du processus de recrutement du prochain coach des Portland Trail Blazers. Une manière de témoigner sa confiance à ses dirigeants et de le laisser travailler avec sérénité.

Le meneur All-Star s’était exprimé, avec une certaine maladresse, en affirmant haut et fort qu’il souhaitait Jason Kidd. Une déclaration qui a poussée l’assistant des Los Angeles Lakers à annoncer qu’il ne convoitait pas le poste. On ne sait pas si Lillard faisait de la psychologie inversée ou si c’est purement involontaire mais c’est une bonne chose que Kidd ne soit plus dans la course. Il n’est probablement pas le coach dont les Blazers ont besoin.

La franchise de l’Oregon va scruter 20 à 25 profils différents selon les mots du GM, Neil Olshey. La preuve que les Blazers sont prêts à faire preuve de patience. Ça aussi, c’est positif. Rien ne sert de se précipiter. Surtout que certains candidats potentiels sont peut-être encore engagés en playoffs en tant qu’assistants. Notamment Chauncey Billups.

Damian Lillard sera évidemment consulté. Il peut donner son avis et participer à la prise de décision. Mais le fait qu’il ne formule aucune exigence est tout de même un plus. Les joueurs sont parfois attirés plus vers les bons orateurs – les « players coaches » comme Kidd – et pas toujours les bons tacticiens vraiment susceptibles de leur faire passer un cap.

