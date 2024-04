Après une série de 4 défaites consécutives, les Milwaukee Bucks ont relevé la tête contre les Boston Celtics (104-91) la nuit dernière. Le symbole de l'irrégularité de Damian Lillard et ses partenaires sur la saison.

Que ce soit sous les ordres d'Adrian Griffin ou de Doc Rivers, la franchise de Wisconsin n'a jamais trouvé de la continuité. Et même à l'approche des Playoffs, Milwaukee n'a pas encore réussi à mettre en place la bonne formule.

De son côté, Lillard n'arrive pas à expliquer cette situation.

"On le sait, cela prend du temps. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Sur certains jours, on a l'impression d'avoir la bonne formule. Et ensuite, il y a des jours où j'ai l'impression que nous avons un peu perdu tout ça.

Puis ça revient encore, avant de repartir à nouveau. Parfois, on traverse ce genre d'épreuves. Tout le monde pose des questions sur ceci et cela. sur ce que Doc devrait faire ? Que devrions-nous faire ? Comment allons-nous changer les choses ?", a lancé Damian Lillard pour le Milwaukee Journal-Sentinel.

Pour les Bucks, les Playoffs seront le juge de paix. Mais avant de penser au premier tour, Milwaukee va croiser les doigts pour Giannis Antetokounmpo. Car une absence prolongée du Grec serait rédhibitoire pour cette équipe...

