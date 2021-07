Damian Lillard, un favori déjà désigné dans l’hypothèse d’un trade ?

L'avenir de Damian Lillard fait décidément beaucoup parler. Inquiet par rapport au manque de compétitivité des Portland Trail Blazers, le meneur de jeu pourrait forcer son trade dans les semaines à venir.

Sans surprise, le natif d'Oakland suscite logiquement de nombreux intérêts. Plusieurs équipes sont ainsi prêtes à lancer de grosses offensives sur ce dossier. Mais d'après les informations du journaliste Marc Stein, un favori se détache déjà : les New York Knicks !

Selon plusieurs acteurs de la NBA, les Knicks, malgré une intersaison mouvementée à venir (grâce à une flexibilité financière importante), s'imposent comme la formation la mieux armée pour récupérer Lillard.

Bien évidemment, il s'agit simplement d'une hypothèse dans le cas où les Blazers acceptent de lâcher leur superstar très prochainement. Mais jusqu'à maintenant, Portland semble déterminé à le conserver.

Et surtout, la franchise de l'Oregon a la main sur ce dossier en raison du long contrat de Damian Lillard. De plus, le joueur de 31 ans n'a pas encore demandé son départ. Et les Blazers ont les moyens de le retenir en réalisant des mouvements importants cet été.

Mais pour les Knicks, il s'agit donc d'une situation à surveiller très attentivement...

Damian Lillard : pas encore un trade, mais une pression XXL !