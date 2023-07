Damian Lillard, le jeu dangereux du Heat ?

Il ne s'agit pas d'un secret, Damian Lillard veut quitter les Portland Trail Blazers. Et le meneur a une destination préférée : le Miami Heat. Mais pour le moment, ce dossier semble totalement bloqué.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les deux franchises ont bel et bien eu des discussions. Mais les contacts n'ont pas débouché sur un éventuel accord. Du côté des Blazers, le message envoyé au Heat est simple : on veut votre meilleure offre.

Problème, Miami n'a pas l'envie de faire grimper les enchères. S'estimant en position de force, le Heat ne compte pas se précipiter et veut prendre le temps de boucler cette opération sans payer le prix fort.

Dans le même temps, Portland pense également être en position de force ! Avec la durée du contrat (jusqu'en 2026), la formation de l'Oregon n'a pas l'intention d'agir dans l'urgence. Quitte à conserver la superstar pendant plusieurs mois...

Et surtout, si Miami ne s'active pas pour proposer le meilleur package, les Blazers n'auront aucun problème à envoyer Damian Lillard dans une autre équipe. Un jeu de poker menteur qui pourrait durer pendant plusieurs semaines.

Dans la tête de Damian Lillard, le joueur le plus fascinant de la NBA