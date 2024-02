Damian Lillard prêt à oublier ses embrouilles avec Patrick Beverley

Les Milwaukee Bucks avaient besoin de se renforcer en défense à l'extérieur. Ils ont donc réalisé le mouvement le plus simple : mettre la main sur Patrick Beverley. Un meneur réputé pour sa défense. Cependant, cette arrivée a immédiatement fait parler par rapport à Damian Lillard.

En effet, par le passé, les deux hommes ont eu quelques embrouilles. Notamment en janvier 2023 avec des échanges savoureux lors d'un match entre les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Lakers. Un problème pour les Bucks ? Visiblement non.

Dès l'annonce de l'arrivée de Beverley, Lillard a immédiatement réagi pour apaiser la situation.

"Tout d'abord, je tiens à dire que je suis triste de voir Cam (Payne) partir. Nous avons développé une amitié qui compte pour moi. Quant à Pat, il apporte un impact et une ténacité défensive à l'extérieur dont nous avons besoin.

Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'apportent tous les soirs comme lui. J'ai hâte de travailler avec lui. Nos problèmes personnels passés ne l'emportent pas sur l'opportunité de gagner un titre", a assuré Damian Lillard pour le journaliste de TNT Chris Haynes.

Les deux hommes ont clairement un intérêt à s'entendre. On se souvient d'ailleurs de l'évolution de la relation entre Beverley et Russell Westbrook, longtemps "ennemis" avant de devenir amis aux Lakers. Et Damian Lillard se montre logiquement prêt à tout pour gagner à Milwaukee.

Damian Lillard ouvre la porte à un retour à Portland… un jour