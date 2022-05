Damian Lillard défend Chris Paul en s’attaquant à Patrick Beverley

Patrick Beverley a mis le feu aux poudres. Le meneur des Minnesota Timberwolves s'est présenté sur le plateau d'ESPN quelques heures après l'élimination des Phoenix Suns pour incendier Chris Paul, un joueur qu'il déteste. Son attitude a pu choquer certains de ses confrères, dont Damian Lillard.

Pat Beverley craque et allume Chris Paul : “Il est incapable de défendre, toute la NBA le sait”

La star des Portland Trail Blazers n'a pas apprécié de voir Beverley manquer de respect à CP3 et il l'a fait savoir.

@patbev21 what CP do to you?

Bra on TV acting like his word law. Speaking on private convos and praying on mfs downfall. This weird behavior smh 🤷🏽‍♂️ … I ain’t got a horse in the race https://t.co/F6Cln8BBst

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 16, 2022