Patrick Beverley a enfilé son plus beau costume de hater et sa sulfateuse pour venir allumer Chris Paul en direct à la télé, quelques heures après l'élimination des Suns.

Qui est-ce qui s'est rué sur le plateau de Get Up à 9h30 du matin (heure américaine) pour se réjouir de l'élimination des Suns et de Chris Paul en particulier ? Ce bon vieux Patrick Beverley, évidemment ! Visiblement, le meneur des Minnesota Timberwolves n'a pas digéré ses embrouilles avec CP3 et il n'a pas manqué l'opportunité de déboulonner l'icône et d'affirmer que le meneur All-Star était surcoté et truqueur, particulièrement en défense.

Beverley va passer pour un hater (il l'est), un type aigri (il l'est), mais on ne peut que saluer le sens du divertissement avec lequel il s'est sapé de bon matin pour aller déverser sa bile. Du très grand art, que l'on soit d'accord ou non avec ses affirmations.

"Est-ce que les mecs se couchent tôt avant d'affronter les Phoenix Suns ? Bien sûr que non ! Je parle juste de Chris Paul, pas de l'équipe. La veille, je me fais un bon steak et du vin, puis je ne me prépare pour l'affronter qu'au moment de l'échauffement avant le match. Pour Stephen Curry, je me couche à 20h et je dis à ma mère et à ma copine de ne pas me téléphoner. Personne ne craint Chris Paul en NBA quand on affronte les Suns. Je vous dis juste ce que les joueurs de la ligue pensent. Il manipule tellement le jeu qu'il obtient tous les coups de sifflet mesquins, tous les balayages de ballon avec ses mains...

"Allumez-le comme vous avez allumé Ben Simmons et Paul George !"

Vous voulez que je sois franc ? Il aurait dû être éjecté dans le game 7 ! Et au match d'avant aussi ! Regardez le ralenti de l'action sur Brunson. Il le touche à l'épaule et à la bouche, mais les arbitres n'ont rien sifflé. Si c'était moi qui avait fait ça, ils auraient regardé le ralenti. Mais comme c'est lui, on ne sanctionne pas. Je ne déforme pas la vérité, il aurait dû être éjecté pour 6 fautes. Il est incapable de défendre ! Vraiment ! Il en est incapable, tout le monde sait ça. Les gens ne vous disent pas la vérité parce que vous êtes en costard. Moi, je m'en moque. Chris Paul est incapable de défendre sur qui que ce soit et toute la NBA le sait. C'est un cône. Vous voyez les cônes qu'on utilise pour s'entraîner durant l'été ? Et bien c'en est un. Vous ne voulez pas l'accepter parce que c'est Chris Paul. Allumez-le comme vous avez allumé Paul George et Ben Simmons".

Pas sûr que CP3 daigne lui répondre. Il a déjà pas mal de choses à faire pour digérer l'élimination avant de se concentrer sur les piaillements de Beverley.

