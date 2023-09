Damian Lillard pense avoir provoqué la fin de carrière de Steve Nash

Pour beaucoup, la carrière de Steve Nash s'est arrêtée le jour où il a quitté les Phoenix Suns pour rejoindre les Los Angeles Lakers. Le Canadien avait alors 38 ans, mais se pensait en mesure de contribuer et d'aider les Lakers à retrouver les sommets, grâce à un Big Three avec Kobe Bryant et Dwight Howard. Malheureusement, Nash a rapidement été sujet aux blessures et n'a pu jouer que 65 matches en deux ans, le tout en serrant les dents et en étant l'ombre de lui-même. A en croire Damian Lillard, qui a évoqué ce sujet lors de son passage chez Back on Figg, il est un peu responsable de cette fin de carrière compliquée pour Steve Nash.

"Nash et moi, on s'est percuté. Je lui ai mis un coup de genou par accident à pleine vitesse et c'est ce qui a mis fin à sa carrière. Je me sentais mal. Je crois que ça a déclenché un souci au niveau du nerf sur le côté de sa jambe".

Effectivement, le 12 octobre 2012, pour le deuxième match de Steve Nash avec les Lakers et le premier de la carrière de Damian Lillard en NBA, il y a eu collision et Nash a manqué près de deux mois de compétition. A son retour, il n'était plus vraiment le même et n'a pu contribuer que modestement, jouant tout de même deux matches en playoffs. La saison suivante, le double MVP ne participera qu'à 15 matches, puis prendra sa retraite en 2015, sans avoir pu rejouer.

