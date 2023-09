Le Heat écarté des dernières discussions pour Damian Lillard ?

C'est le bordel. Entre les agents, les joueurs et les dirigeants qui donnent différentes infos à la presse pour pousser leurs propres agendas, il est très difficile d'y voir clair dans le dossier Damian Lillard. Le meneur All-Star veut quitter les Portland Trail Blazers et il est fort possible que la franchise de l'Oregon cherche à s'en débarrasser soit avant le début du camp d'entraînement début octobre, soit en cours de saison. Le Miami Heat restant la seule destination réclamée ouvertement par Lillard. Mais la franchise floridienne ne participerait pas aux dernières discussions autour d'un transfert impliquant plusieurs équipes. C'est du moins ce qu'affirme Jake Fisher de Yahoo! Sports.

Plusieurs insiders ont confié que les négociations ont repris de manière intense depuis plusieurs jours. Un journaliste local de l'Arizona parlait même d'un transfert sous 24 heures. Bon, ça n'a évidemment pas été le cas. Fisher confirme tout de même l'implication des Phoenix Suns et ajoute que le Utah Jazz pourrait aussi servir de facilitateur. Les Blazers s'intéresseraient à Deandre Ayton, d'où l'éventuelle implication des Suns.

Mais du coup, si ce n'est pour aller à Miami, où atterrirait Damian Lillard ? Les Chicago Bulls et les Toronto Raptors sont les deux autres organisations les plus souvent citées. Néanmoins, on a du mal à vraiment penser que le joueur finira là-bas. C'est peut-être juste un nouveau moyen de pression - le fait de relayer cette info en insistant sur le caractère urgent - pour convaincre le Heat de céder plus d'assets.

Un trade de Damian Lillard finalement imminent, Deandre Ayton impliqué ?