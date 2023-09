Damian Lillard l'a encore clamé haut et fort : le meneur souhaite quitter les Portland Trail Blazers. Mais la superstar a des idées bien définies pour la suite de sa carrière. On le sait, le natif d'Oakland a une préférence très claire pour le Miami Heat.

Mais publiquement, il ne peut pas se permettre de le dire. Pas sans recevoir une amende XXL de la part de la NBA. Cependant, le joueur de 33 ans peut tout de même lâcher quelques vérités. Et par exemple, Lillard a totalement écarté une collaboration avec les Golden State Warriors.

"En ce qui concerne Golden State, je respecte ce qu'ils ont fait au cours des 8 ou 9 dernières années et je suis évidemment originaire de cette ville. C'est chez moi. Mais je ne peux pas en faire partie. Ils ont gagné quatre championnats...

Par rapport à ce que je veux faire, je pourrais dire 'oh je rejoins l'équipe de chez moi'. Mais non. Il y a un gars qui joue à mon poste et qui est derrière LeBron dans le classement du meilleur joueur de cette époque. Cela n'a aucun sens.

Je ne ferai jamais un truc comme ça. Je préfère perdre chaque année", a soufflé Damian Lillard pour l'émission Come And Talk 2 Me.

Malgré son envie de remporter un titre NBA, Damian Lillard veut écrire son propre histoire. Et rejoindre la meilleure équipe de la dernière décennie ne l'intéresse pas...

Une équipe surprise dans la course pour Damian Lillard ?