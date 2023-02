D’Angelo Russell, une attitude négative avec Rudy Gobert ?

Un peu comme Russell Westbrook et les Los Angeles Lakers, on commence à apprendre les raisons du départ de D'Angelo Russell des Minnesota Timberwolves. Envoyé aux Lakers, le meneur se trouvait en fin de contrat au terme de la saison. Et on peut en déduire que les Wolves ne voulaient pas lui offrir un deal XXL.

Mais pourquoi ? Sportivement, l'ex-talent des Brooklyn Nets a retrouvé un excellent niveau ces dernières semaines. Et on le sait, il disposait d'une bonne relation avec Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards. De son côté, le journaliste de The Athletic Jon Krawczynski a bien une idée : l'attitude de Russell avec Rudy Gobert !

Il ne s'agit pas d'un secret, le Français a du mal à trouver sa place dans le collectif de Minnesota. Si cette situation entraîne ainsi de la frustration en interne, il existe une volonté globale de travailler avec lui pour trouver des solutions. Un état d'esprit que le nouveau joueur des Lakers ne partageait pas...

"Dans le vestiaire des Timberwolves, cette frustration était palpable (Russell vers Gobert, ndlr). Il y a aussi d'autres joueurs qui ressentent de la frustration. Mais ils sont capables de comprendre que Gobert est un joueur à 40 millions de dollars et qu'il faut donc trouver une solution pour que ça fonctionne. D-Lo a essayé, il a vraiment tenté, mais il n'était pas à l'aise avec ça. En arrivant dans le vestiaire, on pouvait l'entendre en train de fustiger cette situation. J'ai parlé à des coaches et des joueurs d'autres équipes, qui l'ont entendu critiquer Rudy pendant les matches. Il était vraiment très frustré avec Gobert et ne semblait pas ouvert à l'idée de travailler avec lui", a ainsi résumé Krawczynski lors du podcast de Dan Barreiro.

Les Wolves ont énormément investi sur Rudy Gobert. Et si D'Angelo Russell, en fin de contrat, avait une attitude négative avec lui, on peut comprendre cette décision. Surtout que ce mouvement a justement permis de favoriser le Tricolore avec l'arrivée d'un meneur qu'il connait très bien : Mike Conley.

D’Angelo Russell transféré aux Lakers, Westbrook au Jazz