D’Angelo Russell et Christian Wood, les autres pistes des Clippers

Les Los Angeles Clippers pensent au meneur des Minnesota Timberwolves D'Angelo Russell et à l'intérieur des Dallas Mavericks Christian Woods.

A l'approche de la deadline des trades, le 9 février, les Los Angeles Clippers incarnent l'une des équipes à surveiller. On le sait, les Californiens veulent se renforcer au poste de meneur. Outre la piste Kyrie Irving, l'équipe pense également à D'Angelo Russell !

En effet, d'après les informations du journaliste Marc Stein, les Clippers surveillent la situation du joueur des Minnesota Timberwolves. Pendant plusieurs semaines, l'ex-talent des Los Angeles Lakers a souvent été mentionné dans les rumeurs.

Pourquoi ? A cause de sa situation contractuelle. Libre au terme de la saison, il se dit qu'il va réclamer un énorme chèque. Et il existait des doutes par rapport aux intentions des Wolves. Sauf que récemment, D'Angelo Russell a retrouvé un bon niveau. Et il joue un rôle important dans les bons résultats des siens.

Un trade semble donc peu probable, mais on comprend pourquoi les Clippers le surveillent. D'ailleurs, Los Angeles a également une attention particulière pour l'intérieur des Dallas Mavericks Christian Wood.

Contractuellement, il se trouve exactement dans la même situation. Et si les Texans décident de le bouger, les Clippers seront prêts à passer à l'offensive... Ça risque de sérieusement bouger dans les jours à venir !

