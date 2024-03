Lakers : D’Angelo Russell égale un record de franchise à 3-points

D'Angelo Russell est une machine à trois-points cette saison et il va battre un record de franchise aux Los Angeles Lakers.

Un temps pressenti pour être échangé en cours de saison, D'Angelo Russell est finalement pressenti pour battre un record de franchise aux Los Angeles Lakers. Le meneur a planté 6 paniers primés la nuit dernière, portant son total à 183 sur l'ensemble de la saison. Il égale ainsi la performance établie par Nick Van Excel en 1995, à une époque où le tir extérieur n'avait évidemment pas la même importance dans le jeu. Le record sera donc battu au prochain match ou le suivant si tout se passe bien pour Russell. Il a de toute façon l'autorisation pour dégainer autant qu'il le souhaite d'après son coach Darvin Ham.

D'Angelo Russell est particulièrement adroit derrière l'arc cette saison. Il tourne à 41,9% de réussite et se classe dans le top-15 NBA. Il rentre régulièrement ses tentatives à plus de 7 mètres. Au passage, il détient aussi le record du nombre de trois-points inscrits sur une saison avec les Brooklyn Nets.

Il compile plus de 20 points et 7 passes de moyenne à plus de 43% à trois-points depuis le 1er février dernier. Avec 13 victoires en 19 matches pour les Lakers sur la période.