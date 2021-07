Si les Phoenix Suns sont champions NBA en 2021, ce sera sans Dario Saric. Le Croate, qui était l'un des garants de la profondeur de leur banc, a vu les craintes autour de son genou se confirmer. Sorti sur blessure lors du game 1 des Finales contre les Milwaukee Bucks, Saric souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou, a annoncé la franchise.

S'il n'a joué que 10 minutes par match depuis le début des playoffs, Dario Saric tournait tout de même à 4.5 points et 2.5 rebonds de moyenne. Monty Williams savait que la qualité de l'ancien joueur des Sixers et des Wolves lui permettait d'effectuer des ajustements et de s'adapter à des situations différentes lors de ces Finales.

On se souvient de son game 2 dans la série face aux Los Angeles Clippers, où ses 11 points, 3 rebonds et 2 passes s'étaient avérés précieux. En son absence, il est probable que les Suns donnent un temps de jeu plus important à Torrey Craig - l'homme qui sera champion NBA quoi qu'il arrive - et Frank Kaminsky, devenu une mascotte de l'équipe plus qu'un vrai contributeur ces derniers mois.

On pourra constater l'impact de son absence de la rotation dès la nuit prochaine, avec le game 2 des Finales programé à 3 heures du matin (heure française) sur le parquet des Phoenix Suns, qui mènent 1 à 0.

