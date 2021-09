Darren Collison et les Lakers, une réunion toujours possible ?

Il s'agit d'une rumeur qui revient très régulièrement : Darren Collison aux Los Angeles Lakers. Depuis 2019, l'ancien joueur des Indiana Pacers se retrouve souvent cité pour éventuellement intégrer l'effectif des Angelenos.

Après une interruption de sa carrière pour des raisons personnelles, le meneur se verrait bien revenir en NBA. Inactif depuis deux ans, le joueur de 34 ans recherche une opportunité de faire ses preuves, potentiellement lors d'un training camp.

Et d'après les informations du journaliste de The Athletic Anthony Slater, le natif de Rancho Cucamonga espère un appel des Lakers. Visiblement, sur certains tests privés, Collison a affiché une bonne forme et pourrait avoir une chance.

Aux Lakers ? L'affaire semble tout de même complexe. A son poste, la franchise californienne dispose de nombreuses solutions avec Russell Westbrook, Rajon Rondo ou encore Kendrick Nunn. Autant dire qu'il n'incarne pas une priorité pour compléter l'effectif.

Récemment, Darren Collison avait également réalisé un essai avec les Golden State Warriors ? A-t-il été concluant ? On ne le sait pas, mais les Dubs continuent d'étudier d'autres options, avec notamment Isaiah Thomas.

En tout cas, les Lakers ont encore de la place pour le training camp. Mais le boss californien Rob Pelinka va peut-être privilégier un profil à la Kenneth Faried...