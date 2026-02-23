Darryn Peterson, ce mystère qui risque de l’empêcher d’être n°1 de Draft

Personne ne comprend vraiment ce qu'il se passe avec Darryn Peterson. Le meneur de Kansas est un jeune joueur au talent phénoménal et l'a montré fréquemment sur sa saison freshman. A tel point qu'il est depuis plusieurs mois l'un des favoris pour être drafté avec le 1st pick de la Draft NBA 2026. Néanmoins, rien n'est moins sûr aujourd'hui.

A plusieurs reprises, Peterson est sorti - littéralement - des matches après l'avoir demandé directement à son coach, Bill Self. A chaque fois, il n'a pas l'air particulièrement blessé. Certains parlent de crampes récurrentes, d'autres d'une volonté farouche de s'économiser physiquement coûte que coûte en vue de sa carrière NBA. Des fans des Jayhawks, même conscients qu'ils ont dans l'effectif un énorme talent, commencent à se demander si Darryn Peterson est ne serait-ce qu'un peu intéressé par le sort collectif de l'université.

Dans son podcast de cette semaine sur The Ringer, Bill Simmons a partagé à Zach Lowe son inquiétude et son scepticisme quant à Darryn Peterson et à ses chances d'être sélectionnés en première position en juin prochain.

"Il y a deux mois, j'aurais parié que Darryn Peterson serait le 1st pick 2026. Mais il y a trop de choses bizarres à son sujet aujourd'hui. Il se sort lui-même des matches, ça parle de crampes ou d'un manque de compétitivité. A moins qu'il soit réellement blessé, ce qui est une théorie, je pense que les franchises NBA accordent trop d'importance à la compétitivité aujourd'hui. Depuis 15 ans, les GM ont compris que c'était une bonne idée de prendre des compétiteurs.

Je pense que les choses avec Kansas sont devenues trop bizarres et qu'il y aura de meilleurs picks à faire. J'ai des flahsbacks de Ben Simmons à LSU, quand il est parti de l'équipe sans même se soucier s'ils se qualifieraient pour le NIT ou pas. J'espère que Darryn Peterson a vraiment un problème physique et qu'il ne veut simplement pas l'empirer.

AJ Dybantsa est du coup un pick plus sûr. Des gens vont se faire virer s'ils se trompent de pick. Ils vont se dire que le gars fait 2,03 m, a un corps parfait et sera, dans le pire des cas, Andrew Wiggins en meilleur. C'est plus sûr."

Darryn Peterson garde encore une cote élevée, mais les GM vont forcément regarder d'un oeil très attentif sa fin de saison avec Kansas et ce qu'il donnera au Tournoi NCAA à partir du mois prochain.