De la friture sur la ligne entre Chris Paul et LeBron James ?

Chris Paul et LeBron James sont amis de longue date et sont fréquemment partis en vacances ensemble, avec la fameuse team du Banana Boat en compagnie de Dwyane Wade et Carmelo Anthony. Les deux hommes sont peut-être un petit peu moins proches ces derniers temps. Leurs positions sur des questions importantes autour de la NBA sont en tout cas très éloignées.

En marge de son passage devant la presse avant le game 1 des Finales NBA, "CP3" a été interrogé sur les critiques de plusieurs joueurs, dont LeBron, sur le calendrier de la saison et les blessures qui ont vérolé la compétition. En tant que président du syndicat des joueurs, le meneur des Phoenix Suns a rappelé à son ami et à tous ceux qui abondent dans son sens que rien ne leur avait été réellement imposé. On rappelle quand même que le "King" avait tiré à boulets rouges sur la décision de la NBA de démarrer la saison fin décembre, mais aussi sur le maintien du All-Star Game.

"Les blessures, c'est toujours malheureux. On déteste tous ça. Mais au même titre que lorsque l'on est allé jouer dans la bulle, tout a été discuté en amont avec les joueurs. Ce qui est bon pour un gars ne sera peut-être pas bon pour un autre. Si des gens n'aiment pas ce qui se passe, ils ont la même opportunité que tout le monde de faire partie de la discussion. Tout doit être une conversation. Beaucoup de gens travaillent dans le comité exécutif de la ligue à l'heure où je vous parle, jour après jour, pour mettre les choses sur pied. J'aimerais que tout le monde puisse voir le travail qui est fait. Les décisions qui sont prises en ce qui concerne le fait de jouer ou de ne pas jouer impliquent toujours les joueurs".

Difficile de ne pas y voir une petite pique à l'encontre de LeBron James, qui a été, et est toujours, le critique le plus vocal de la manière dont la NBA - et donc le syndicat dont il fait partie - ont orchestré le calendrier. D'aucuns trouveront un lien entre cette divergence de points de vue et le fait que LeBron ait préféré aller voir jouer les Los Angeles Sparks en WNBA plutôt que son camarade Chris Paul sur le parquet des Clippers il y a quelques jours, alors que les rencontres étaient programmées à peu près à la même heure...

