Fracture du doigt pour De’Aaron Fox, incertain pour un Game 5 décisif

Le momentum a changé de camp dans la série qui oppose les Sacramento Kings et les Golden State Warriors. Vainqueurs des deux premiers matches, les joueurs de Mike Brown ont perdu les deux suivants et ils sont sous pression avant un Game 5 décisif devant leur public. Une situation nouvelle pour l'équipe californienne, inexpérimentée à ce niveau et qui affronte les champions en titre. Surtout qu'elle pourrait évoluer sans son meilleur joueur, De'Aaron Fox, pour cette rencontre au sommet.

En effet, ESPN annonce que le meneur souffre d'une fracture de l'index à la main gauche, celle dont il se sert pour tirer. Du coup, le voilà incertain pour la rencontre. Vu l'enjeu, il est probable qu'il essaye de jouer malgré tout. Mais pour ça, il devrait porter une protection et risque d'être gêné ou au moins diminué.

Le gaucher fait un début de série assez dingue avec plus de 31 points par match de moyenne, le tout pour ses premières rencontres de playoffs en carrière.