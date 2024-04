De’Aaron Fox, son message pour réveiller les Kings

Les Sacramento Kings chutent doucement au classement... Diminués par les absences de Malik Monk ou encore de Kevin Huerter, les Californiens connaissent une fin de saison régulière difficile. Longtemps dans la course pour la 4ème place, De'Aaron Fox et ses partenaires vont désormais devoir passer par le Play-in.

Actuellement à la 8ème position, Sacramento se retrouve à égalité avec les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers, respectivement 9ème et 10ème. Avec deux matches à disputer et une forme décevante (4-6), les Californiens peuvent s'inquiéter.

Et justement, Fox veut absolument éviter d'avoir deux matches à gagner en Play-in.

"Si tu es 9ème ou 10ème, tu te réveilles en étant dans un mauvais jour, c'est terminé. Au moins, si tu es 7ème ou 8ème, tu as techniquement l'opportunité d'avoir un mauvais premier match. Bien évidemment, ce n'est pas ce que tu veux.

Mais c'est de la logique : avoir deux opportunités, c'est bien que d'en avoir qu'une. Surtout qu'il faut gagner un premier match, mais aussi le second (en étant 9-10). C'est bien plus simple de faire 1-1 que 2-0", a résumé De'Aaron Fox face à la presse.

Un message clair pour remobiliser ses troupes dans la dernière ligne droite. Dans cette lutte, les Kings ont d'ailleurs un avantage : ils ont la main. En dominant les Phoenix Suns et les Portland Trail Blazers, Sacramento a l'assurance de finir à la 8ème place.

