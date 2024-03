Après une défaite, il ne faut généralement pas trop titiller un sportif. Comme souvent cette saison, le meneur des Sacramento Kings De'Aaron Fox a assumé ses responsabilités après un revers. En effet, la nuit dernière, les Californiens se sont inclinés face aux Dallas Mavericks (96-132).

Un large revers frustrant pour les Kings, qui ont perdu un match important dans la course à la qualification directe en Playoffs. Et en conférence de presse, Fox a donc représenté son équipe. Une bonne occasion pour lui afin d'envoyer un message à ses partenaires ? Pas du tout !

Et il a envoyé une réponse cash à cette question.

"Envoyer des messages en vous parlant à vous ? J'en ai vraiment rien à foutre ! Je n'en retire absolument rien. Ils (les Kings, ndlr) me demandent de venir ici, je le fais. Une importance pour mes coéquipiers ? Ils en n'ont rien à cirer si je viens ici ou pas pour vous parler.

Je peux vous le garantir. On m'a demandé de venir, donc je le fais. Je n'ai aucun plaisir à le faire, après une victoire ou une défaite. Mon équipe s'en moque si je viens ici, que ce soit après un large succès ou un large revers.

Donc, c'est juste comme ça", a lâché De'Aaron Fox en se marrant.

On le sait, certains joueurs NBA aiment justement cet exercice médiatique. Et l'utilisent régulièrement pour envoyer des messages. On peut bien évidemment penser par exemple à LeBron James. Mais pour De'Aaron Fox, il s'agit donc surtout d'une corvée sans le moindre intérêt.

