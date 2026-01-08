De’Aaron Fox ne voulait pas quitter les Kings à l’origine

De’Aaron Fox souhaitait initialement rester fidèle aux Sacramento Kings, comme l’a révélé son agent Rich Paul, avant son trade vers San Antonio.

Le départ de De’Aaron Fox des Sacramento Kings n’était pas un choix naturel pour le joueur. Son agent Rich Paul a révélé que le meneur souhaitait initialement rester fidèle à la franchise qui l’avait drafté, avant que la situation sportive ne pousse les deux parties à envisager une séparation.

Dans le podcast Game Over, Rich Paul a expliqué que Fox tenait à poursuivre l’aventure à Sacramento malgré les incertitudes.

« L’une des choses qu’il m’a dites, c’est : ‘Rich, j’aimerais vraiment aller au bout de cette histoire ici, à Sacramento, parce que ce sont eux qui m’ont drafté' », a confié l’agent.

Une fidélité mise à l’épreuve par le manque de continuité

Drafté par les Kings en 2017, De’Aaron Fox a passé huit saisons en Californie et a longtemps incarné le renouveau de la franchise. Il avait notamment conduit Sacramento en playoffs en 2023, une première participation depuis seize ans. Mais l’incapacité du groupe à confirmer durablement a fini par fragiliser sa situation.

« Les signes étaient là, mais on a géré ça de manière très professionnelle », a poursuivi Rich Paul. « Il fallait continuer à jouer, chaque situation est différente. Il m’a fait confiance pour lui présenter des destinations qui avaient du sens pour la suite de sa carrière. »

À mesure que les discussions de trade se multipliaient, Fox a dû accepter l’idée d’un nouveau départ, malgré son attachement à Sacramento.

Plusieurs pistes avant San Antonio

Avant que les San Antonio Spurs ne concluent l’échange, d’autres destinations avaient été envisagées. Rich Paul a notamment cité le Orlando Magic parmi les options crédibles.

« Orlando, San Antonio… des équipes qui avaient besoin d’un meneur, mais aussi déjà des pièces importantes avec lesquelles il pouvait s’intégrer rapidement », a-t-il expliqué.

Finalement, c’est au Texas que Fox a posé ses valises en février dernier, rejoignant un projet en pleine construction.

Une adaptation rapide aux Spurs

Depuis son arrivée à San Antonio, De’Aaron Fox a rapidement trouvé ses marques. Il tourne actuellement à 21,7 points et 5,8 passes décisives, avec une adresse à 36,5 % à trois points, tout en devenant un élément central du backcourt texan.

Son association avec Victor Wembanyama, mais aussi avec les jeunes Stephon Castle et Dylan Harper, confirme qu’il a su s’épanouir dans un nouvel environnement, même s’il n’était pas prêt, à l’origine, à tourner la page Sacramento.

Un parcours qui illustre la complexité des carrières NBA, souvent partagées entre fidélité, ambitions collectives et réalités du marché.

