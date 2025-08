De’Aaron Fox prolonge pour le maximum avec les Spurs

Les San Antonio Spurs ont sacrifié trois tours de draft (entre autres) pour faire venir D'Aaron Fox en février dernier. Un pari qui s'est désormais concrétisé sur le long terme avec une extension de contrat négociée par le joueur et son agent, Rich Paul, avec la franchise texane. Shams Charania annonce que le meneur All-Star vient de prolonger pour quatre ans de plus avec les éperons. Sans surprise, il hérite du montant maximum, à savoir 229 millions de dollars. Le deal ne contient aucune option et Fox est désormais lié au club jusqu'en 2030. De quoi se montrer optimiste à San Antonio, où le joueur formera un duo très excitant avec Victor Wembanyama.

Les deux stars n'ont disputé que 5 matches ensemble suite à l'arrivée de l'ancien maestro des Sacramento Kings. Wembanyama a été contraint de mettre un terme à sa saison après la découverte d'une thrombose veineuse dans son épaule. De'Aaron Fox a lui rejoint l'infirmerie mars. Il a été opéré du petit doigt. Les deux seront a priori opérationnels à la reprise de l'entraînement des Spurs. Entourés de Stephon Castle, le dernier ROY, et de Dylan Harper, le deuxième choix de la draft 2025, ils peuvent espérer intégrer le top-10 de la Conférence Ouest l'an prochain.

Fox tourne à plus de 21 points et 6 passes depuis le début de sa carrière en 2017.