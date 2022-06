Deandre Ayton, partenaire idéal pour Trae Young à Atlanta ?

Les Atlanta Hawks sont sortis au premier tour des playoffs un an après avoir atteint les finales de Conférence. Mais la franchise peut apprendre de cet échec. Parce qu’un constat fort s’est dégagé à l’issue de la saison : le besoin d’entourer Trae Young d’un ou deux joueurs de son standing pour aller plus loin dans la compétition. Les dirigeants pourraient d’ailleurs cibler Deandre Ayton.

La rumeur est véhiculée par Jake Fisher, insider pour le Bleacher Report. Il n’est pas le journaliste le mieux informé « traditionnellement » mais le lien entre les deux parties fait sens. Les Hawks ont déjà un pivot en la personne de Clint Capela. Sauf qu’Ayton est plus jeune, plus talentueux et plus prometteur.

Ce dernier est libre sur le marché, même si les Phoenix Suns ont la possibilité de s’aligner sur n’importe quelle offre qui sera faite à leur pivot. La franchise de l’Arizona pourrait cependant le laisser filer en cas de contrat maximum. En effet, elle montrait quelques réticences à l’idée de lui donner le pactole.

Deandre Ayton tournait à 17 points et 10 rebonds de moyenne la saison passée, sa quatrième chez les pros. Le pivot de 23 ans est perçu comme une star en puissance par une partie de la ligue. Ses qualités colleraient et complèteraient plutôt bien celles de Trae Young, un meneur diabolique sur pick-and-roll mais limité en défense.

Deandre Ayton, Phoenix refuse de le perdre sans la moindre contrepartie