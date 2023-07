Deandre Ayton se sent détesté et compte “changer le récit”

La relation entre Deandre Ayton et les Suns est complexe, même conflictuelle. Au cœur des rumeurs de transfert aujourd’hui encore, le pivot ne se sent pas désiré par les fans. Lui-même a bien failli quitter Phoenix l’été dernier, en acceptant une offre des Pacers sur laquelle sa franchise s’est alignée. Mais il a bien l’intention de bousculer les choses.

Très critiqué, l’intérieur se trouve dans une position difficile. Les tensions avec son ancien coach, Monty Williams, et la manière dont son dossier a été géré lors de la free agency ont contribué à le mettre dans cette situation. Maintenant qu’un vent nouveau souffle sur l’Arizona, notamment avec l’arrivée de Frank Vogel, Ayton espère « changer le récit ».

« Je sens que le monde entier me déteste d’une certaine manière. Je suis celui que beaucoup de gens pointent du doigt et je le vois et le ressens », a-t-il confié à Eyewitness News Bahamas . « Mais surtout, depuis notre élimination, je travaille cinq à six jours par semaine pour me motiver à changer la perception que les gens ont de moi. J’ai l’impression de n’avoir aucun fan et je le ressens parce que le monde entier le dit. Mon objectif cet été est de changer le récit, de débloquer ce qu’il y a à débloquer et de me concentrer complètement sur moi-même pour tout changer. »

SPORTS: “I can feel the whole world hating me,” Deandre Ayton.

Phoenix Suns Center Deandre Ayton opens up about last season and says he aims to “change the narrative” when he returns to the court in October. pic.twitter.com/2vMbE1tc5E

— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) July 19, 2023