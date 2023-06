Les Suns ne lâcheront pas Deandre Ayton

Ce n'est pas en tradant Deandre Ayton que Phoenix entourera son "Big Three". C'est en tout cas l'option prise par la franchise, à en croire Chris Haynes de Bleacher Report. D'après lui, les Suns ont décidé de conserver le pivot bahaméen, persuadé de ne pas pouvoir récupérer de pièces suffisamment fortes pour composer l'effectif autour de Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Pendant un temps, le départ du n°1 de la Draft 2017 semblait inéluctable, notamment en raison de sa relation avec l'ex-coach Monty Williams et de sa volonté apparente d'avoir un rôle plus important ailleurs. Sauf surprise, il n'en sera rien et Phoenix va débuter la saison avec Deandre Ayton au poste cinq. Reste donc à concocter quelque chose autour des quatre joueurs dont on connaît déjà la présence. Re-signer les role players de la saison dernière comme Torrey Craig, Bismack Biyombo et les autres à des tarifs favorables semble désormais être une priorité.

La saison dernière Deandre Ayton tournait à 18 points et 10 rebonds de moyenne, avec une chute significative en playoffs. Frank Vogel va devoir trouver le moyen de lui faire retrouver son meilleur niveau et sa motivation.

