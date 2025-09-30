Deandre Ayton rend hommage à Kobe… et se mets les fans dans la poche

Pour sa première apparition officielle chez les Lakers, Deandre Ayton a soigné les symboles : le pivot est arrivé au media day avec une paire de Kobe Bryant aux pieds, clin d’œil immédiat aux fans angelinos. Un détail, certes, mais un marqueur d’intentions pour un joueur en quête de réhabilitation.

Signé cet été après son buyout à Portland (deal rapporté à deux ans, environ 16 M$), Deandre Ayton doit convaincre par l’exemplarité et l’impact. Porter des Kobe à la première sortie médiatique n’est pas anodin dans une franchise où l’héritage pèse. L’accueil des supporters a été enthousiaste, au diapason des relais médias qui ont rapidement viralisé l’image. Sportivement, l’intérieur de 27 ans s’inscrit dans un projet où LeBron James et Luka Dončić absorberont la création, tandis que le nouveau coach JJ Redick l’imagine en partenaire naturel de pick-and-roll pour maximiser ses qualités de main ferme, de course au cercle et de finition.

"La plus grande opportunité de ma carrière."

Lors du media day, Ayton a parlé d’« opportunité majeure » et s’est décrit comme un « animal blessé » prêt à faire taire les doutes sur son moteur et sa constance, critiques récurrentes depuis Phoenix puis Portland. « C'est la plus grande opportunité de ma carrière... Je ne vais pas la prendre pour acquise. », a-t-il insisté. Son rôle annoncé : titulaire au poste 5, protecteur de cercle plus régulier, rebondeur fiable, et point d’ancrage des actions à deux avec Dončić.

Les chiffres rappellent ce que Los Angeles espère retrouver : en carrière, Ayton tourne à 16,4 points et 10,5 rebonds (398 matchs), avec une efficacité près du panier qui n’a jamais été son problème. La question, désormais, porte sur l’énergie au quotidien et la compatibilité avec l’exigence Lakers. En interne, le staff prône une ligne claire : simplicité des lectures, course au cercle, écran solide, puis repli rapide. Dans un Ouest dense, Los Angeles n’a pas besoin d’une star supplémentaire, mais d’un cinq fiable capable d’élever le plancher collectif nuit après nuit.

Reste que tout partira du terrain. La séduction des fans par le symbole “Kobe” coche la case image ; l’essentiel se jouera sur la tenue au rebond défensif, la discipline sur les aides et la capacité d’Ayton à enchaîner sans trous d’air. Premier verdict dès le camp d’entraînement, où Redick testera l’axe Dončić–Ayton avec LeBron en facilitateur secondaire.

Les Lakers candidats sérieux au titre cette saison ?