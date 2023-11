Deandre Ayton, un premier retour animé à Phoenix

Pour la première fois depuis son trade l'été dernier, Deandre Ayton était de retour à Phoenix en saison régulière. Sans surprise, les Portland Trail Blazers ont ainsi perdu face aux Suns (107-120). Et de son côté, l'intérieur a connu une soirée animée.

Pour ce come-back, le Bahaméen a eu le droit à un hommage de la franchise de l'Arizona via une vidéo. Mais le public du Footprint Center l'a accueilli d'une manière mitigée. Si certains l'ont applaudi, de nombreux fans ont commencé à le huer. Notamment lors de la présentation du 5 majeur des Blazers.

"Ils m'ont hué ? Vous pensez vraiment ? Je n'ai pas entendu qu'ils m'avaient hué. J'ai vu l'hommage via la vidéo et j'étais heureux. J'ai surtout entendu les encouragements, pas les huées", a relativisé Deandre Ayton face à la presse.

Même pendant le match, Ayton, auteur d'une performance solide à 18 points et 8 rebonds, a vécu de la tension. Il a par exemple échangé quelques mots avec son ex-partenaire Devin Booker sur certaines actions.

"C'est amusant. Je crois que c'était la première fois en saison régulière, je suis heureux de la victoire. Il a joué vraiment dur ce soir. Je l'ai vu, et mon défi pour lui est de jouer comme ça tous les soirs", a lancé Booker.

Effectivement, avec cette mentalité tous les soirs, Deandre Ayton deviendrait un joueur bien plus consistant.

Suns play a tribute video for Deandre Ayton before the game. Mostly cheers, some boos from the fans here early pic.twitter.com/uOoCTOpFKT

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) November 22, 2023