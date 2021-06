Deandre Ayton, un alley-oop dingue à 0,9 seconde pour tuer les Clippers

La flamme des Phoenix Suns n’est pas prête de s’éteindre. L’équipe la plus dominante des playoffs jusqu’à présent continue d’engranger les victoires et donne l’impression que tout lui sourit. Mardi soir, elle semblait pourtant proche de s’incliner devant son public. Mais Deandre Ayton est venu sauver les siens en concluant d’un dunk une superbe passe lobée de Jae Crowder alors qu’il restait moins d’une seconde à jouer.

EVERY ANGLE of Jae Crowder's pinpoint pass to Deandre Ayton to win Game 2 for the @Suns ! #NBAPlayoffs #ThatsGame #NBAWCF presented by AT&T continues with Game 3 on Thursday at 9pm/et on ESPN pic.twitter.com/JMEXIj0erK

Jae Crowder inbounds it to Deandre Ayton above the rim for the @Suns win in #PhantomCam ! #ThatsGame #NBAPlayoffs pic.twitter.com/WVNc9xnvio

Joyeux, Deandre Ayton commentait l’action en rendant hommage à ses coéquipiers et à ses coaches. Parce que même s’il est l’auteur du panier décisif, ce succès est vraiment celui d’un groupe soudé et en pleine confiance. Avec à la baguette un tacticien génial en la personne de Monty Williams. Cet alley-oop, il l’avait anticipé.

"DA - if he throws it, you gotta try to dunk it. Okay?"

🤯 SOUND ON to hear Monty Williams in the @Suns huddle before Deandre Ayton's game-winning tip-in!#ThatsGame #NBAPlayoffs pic.twitter.com/yCDqHmVF1L

— NBA (@NBA) June 23, 2021