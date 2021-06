Le résultat de la nuit en NBA

Los Angeles Clippers @ Phoenix Suns : 103-104 (0-2)

- Tout sourit aux Suns pour le moment et voilà Phoenix à 2-0 après avoir fait le job une deuxième fois à domicile contre les Clippers la nuit dernière. Deux exemples que tout va dans le sens de Devin Booker et des siens ?

Paul George a manqué deux lancers à 28 secondes de la fin qui auraient donné trois points d'avance aux Clippers. Dans le jargon, on appelle ça une semi-Nick Anderson. On espère pour les Clippers que l'issue ne sera pas la même que pour le Magic en 1995...

Paul George misses two FTs in the clutch 😬 pic.twitter.com/MlBWWWG6r0 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2021

Deandre Ayton a donné la victoire à son équipe sur une séquence qui finit 9 fois sur 10 dans les mains de l'adversaire ou en sortie. Là, à 0.7 seconde de la fin, le Bahaméen s'est élevé sur une remise en jeu, profitant de sa domination physique sur Ivica Zubac et d'une relative apathie des Clippers.

- Cette action, même s'il faut une part de chance, n'est pas non plus due au hasard. Juste avant, Monty Williams avait très exactement demandé à Jae Crowder et Deandre Ayton d'agir comme ça. La preuve que tout a été préparé et bien exécuté :

Phoenix executed the Ayton gamer-winner perfectly 😯 pic.twitter.com/XCnZhVC37W — NBA TV (@NBATV) June 23, 2021

- Sur le match en lui-même, qui s'est joué à nouveau sans Chris Paul et Kawhi Leonard, les débats ont été intenses et physiques. Une atmosphère bien gérée par les Suns dans une atmosphère bouillante. Cameron Payne a trouvé le moyen de battre son record de points en carrière (29 pts) pour poursuivre son incroyable éclosion tardive, pendant que Deandre Ayton (22 pts, 14 rbds) et Devin Booker (20 pts) ont complété le boxscore à la finition.

Les Clippers, eux, avaient montré beaucoup de sang froid pour prendre les devants dans le money time, notamment avec un Paul George (26 pts) inspiré. Enfin, jusqu'aux lancers fatidiques, bien entendu...

- Être menés 2 à 0 à chaque tour, c'est la vie que les Clippers ont choisie et il n'y a pas de panique outre-mesure chez Ty Lue et ses troupes. On notera simplement que le coach californien avait encore changé de cinq de départ : Ivica Zubac et Patrick Beverley ont remplacé Nicolas Batum et Terance Mann. On peut parier qu'au Staples Center, on verra un peu plus ces deux-là...

- Quand on vous disait que Devin Booker était du genre à agacer les adversaires et pouvait à terme devenir un super villain... Bon, pour l'instant il a surtout excité DeMarcus Cousins, venu le pousser à la fin du match.

DeMarcus Cousins pushed Booker at the end of the game 😱 pic.twitter.com/8e6mhhY78r — Bleacher Report (@BleacherReport) June 23, 2021

- Après avoir gagné les trois derniers matches de leur série du premier tour, puis avoir sweepé Denver et remporté les deux premier matches face aux Clippers, les Suns sont sur une série de 9 victoires de rang en playoffs !

Les Pistons auront le 1st pick, entre ici Cade Cunningham !