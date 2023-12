Dejounte Murray, une cible sérieuse pour les Lakers ?

Et si Dejounte Murray quittait les Atlanta Hawks avant la deadline des trades le 8 février ? Depuis plusieurs jours, le nom de l'arrière des Atlanta Hawks revient avec insistance dans les rumeurs. Il faut dire que la franchise de Géorgie connaît un début de saison délicat.

Avec 12 victoires pour 18 défaites, l'équipe occupe seulement la 11ème place à l'Est. Une vraie déception par rapport aux ambitions des Hawks. Et de son côté, Murray, depuis son arrivée en 2022, n'a pas permis à cette formation de passer un cap.

Ainsi, il a été récemment annoncé dans le viseur des New York Knicks. Et de son côté, le journaliste de The Athletic Shams Charania a dévoilé une franchise à surveiller sur ce dossier : les Los Angeles Lakers !

On le sait, les Californiens sont à l'affût sur le marché. Avec des atouts disponibles, les Angelenos ont effectivement la possibilité de tenter un gros coup. La piste Zach LaVine a fait parler, mais un trade semble désormais peu probable.

Bien évidemment, l'agent de Dejounte Murray, Rich Paul, peut faciliter d'éventuelles négociations. Après tout, les Lakers se montrent toujours prêts à accueillir un membre supplémentaire de chez Klutch Sports...

Dejounte Murray dans le viseur des New York Knicks