Dejounte Murray, pourquoi les Spurs ont fait le bon choix

Pour poser tout de suite les bases : Dejounte Murray est un excellent joueur. A 25 ans, l'arrière a déjà montré de belles qualités, au point de devenir All-Star cette saison. Et au sein de la rédaction, on valide totalement le risque pris par les Atlanta Hawks pour le récupérer.

Sur le papier, son duo avec Trae Young incarne un backcourt particulièrement sexy. Il s'agit même de l'un des plus prometteurs de la NBA, sans le moindre doute. Et pourtant, les San Antonio Spurs ont réalisé le bon choix en le sacrifiant.

Pour le futur sur le long terme de la franchise texane, cet échange représente même une décision logique.

Dejounte Murray, au mieux le 3ème homme d'un vrai prétendant au titre ?

Tout d'abord, les Spurs ne pouvaient pas nourrir de grandes ambitions avec Murray comme franchise player. Encore une fois, attention, le natif de Seattle dispose d'une belle marge de progression. Défenseur de qualité et capable de diriger une attaque, il a totalement sa place dans une équipe visant le titre NBA.

Mais comme numéro 1 ? Absolument pas. Il ne semble pas capable d'endosser ce rôle. Et d'ailleurs, aux Hawks, il ne sera pas le patron, mais le premier lieutenant de Young. Et même sur ce statut, on peut avoir quelques doutes sur son véritable impact.

En réalité, Murray, un peu comme on l'expliquait par le passé avec le théorème de Khris Middleton, représente probablement l'homme parfait en tant que numéro 3. A l'image d'un Andrew Wiggins - même si capable d'être le numéro 2 sur certains passages - aux Golden State Warriors cette saison.

Et il s'agissait d'un problème pour San Antonio. Dans une phase de reconstruction, les Spurs cherchent un vrai leader. Un gars capable d'incarner le patron pour la prochaine décennie et surtout de viser le trophée Larry O'Brien. Construire autour de Murray, à l'instant t, n'avait donc aucun sens.

Surtout, le timing était parfait pour l'échanger. Sans même parler de la Draft NBA 2023, qui représente un objectif avec un gros intérêt pour Victor Wembanyama, les Texans ne pouvaient pas rêver d'un moment plus opportun pour monter un trade.

En phase avec le projet des Spurs, Gregg Popovich a validé le trade de Murray

Une valeur au maximum, une envie de partir ?

Pourquoi ? Car la cote de popularité de Murray n'a jamais été aussi haute en NBA ! Dans un effectif assez pauvre à San Antonio, il a porté l'attaque des Spurs. Ainsi, il vient de boucler la meilleure saison de sa carrière : 21,1 points, 9,2 passes décisives et 8,3 rebonds de moyenne.

Des statistiques impressionnantes, qui l'ont propulsé au rang d'All-Star. Une véritable consécration. Est-ce qu'il pouvait faire mieux ? Dans le contexte actuel au sein de l'équipe dirigée Gregg Popovich, il aurait encore eu des énormes responsabilités.

Alors oui, il aurait probablement eu un impact similaire. Mais il n'aurait pas été beaucoup plus haut. Et les Spurs ont eu raison de profiter de la situation pour obtenir un véritable trésor de guerre. Car si Danilo Gallinari ne devrait pas s'éterniser dans le Texas, les choix de Draft (trois + un swap) sont précieux. Surtout ceux des Hawks en 2025 et 2027 car non protégés.

De plus, l'avenir de Dejounte Murray sur le long terme semblait visiblement incertain. Alors que San Antonio se trouvait en position de force pour négocier cet été (encore 2 ans pour seulement 33 millions de dollars), Brian Windhorst assure qu'il ne voulait pas prolonger.

"Lui et son agent, Rich Paul, ont fait savoir qu'il n'allait pas prolonger son contrat avec les Spurs cet été. Et ce n'était pas vraiment à propos des Spurs. Son contrat est d'environ 16 millions de dollars par an. Lorsque vous prolongez votre contrat, vous êtes limité dans l'augmentation que vous pouvez obtenir. Et cela aurait probablement été en dessous de sa valeur marchande en tant qu'un All-Star de 25 ans. Et il leur a dit qu'il n'allait probablement pas prolonger l'été prochain non plus", a-t-il fait savoir.

Une raison supplémentaire pour San Antonio de passer à l'action. Bien sûr, il s'agit d'un mouvement qui peut chagriner les fans des Spurs. En sacrifiant son meilleur joueur, la franchise repart de zéro et se lance dans une opération "tanking" très inhabituelle.

Et pour ne rien arranger, la fin de l'aventure avec Popovich s'annonce donc peu compétitive. Mais pour l'avenir, il s'agit pourtant de la meilleure décision possible. San Antonio veut rejouer le titre NBA. Et Dejounte Murray n'était pas l'homme capable de faire passer ce cap à cette équipe.

Victor Wembanyama, les Spurs déjà à fond sur lui pour 2023 ?