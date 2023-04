Les Hawks n'avaient déjà pas la faveur des pronostics dans leur série face à Boston, même après avoir courageusement pris le game 3. Menés 3-1 après leur défaite à domicile dimanche, les joueurs de Quin Snyder sont condamnés à l'exploit sur le parquet des Celtics la nuit prochaine. Problème : ils devront le faire sans Dejounte Murray.

Trahi par une vidéo filmée depuis les tribunes, l'arrière d'Atlanta a été suspendu par la NBA pour un match, en raison de son comportement envers l'un des arbitres du game 4. Sur les images, on peut voir l'ancien joueur des Spurs bousculer l'officiel physiquement et verbalement, avant d'être calmé par ses coéquipiers. La ligue, via son vice-président exécutif Joe Dumars, a indiqué que le geste et les paroles de Murry étaient inappropriés et a décidé de lui faire manquer le prochain match.

Dejounte Murray bumps referee at the end of the Atlanta Hawks Boston Celtics playoff game 4 #nba pic.twitter.com/Km0DFU1gSM — mcbuckets (@creatorjordan23) April 24, 2023

C'est évidemment problématique pour les Hawks. Dejounte Murray tourne à 25.3 points, 7.3 rebonds et 5.8 passes à 45% sur les quatre premiers matches de la série. En son absence, Atlanta va probablement titulariser et donner plus de minutes à Bogdan Bogdanovic, à moins que Quin Snyder n'opte pour un ajustement plus "tall ball", avec l'apparition de Saddiq Bey dans le cinq.

Dans tous les cas, cela ressemble quand même fort à une nouvelle de nature à planter le dernier clou dans le cercueil des Hawks.

