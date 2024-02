Delon Wright vient renforcer le Heat

Le Miami Heat est dégarni dans le backcourt suite aux blessures de Terry Rozier (jambe) et Josh Richardson (épaule). Du coup, la franchise floridienne a ajouté une recrue supplémentaire pour la fin de la saison en récupérant Delon Wright. Ce dernier évoluait aux Washington Wizards mais il a négocié un buyout avant de rejoindre l’équipe de South Beach dans la foulée.

Le meneur de 31 ans jouait peu cette saison (13 minutes) mais il apportait plus de 7 points et 4 passes l’an passé. Il tourne à 35% derrière la ligne à trois-points en presque dix ans de carrière. Il a notamment joué pour Toronto, Dallas, Sacramento ou encore Atlanta. Son frère Dorell Wright a joué pour le Heat par le passé et il a même été sacré avec Miami en 2006.