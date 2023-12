DeMar DeRozan a deux équipes en tête en cas de trade

Avec un début de saison catastrophique (6 victoires en 20 matches), il est quasiment acquis que les Chicago Bulls seront vendeurs à la trade deadline. La franchise aimerait se débarrasser de Zach LaVine en priorité. Mais les équipes seraient plus intéressées par un trade pour DeMar DeRozan ou Alex Caruso. Le peu d’impact réel d’un LaVine eu égard à son contrat rebute logiquement les teams NBA.

Zach LaVine, un marché très limité pour son trade…

Des trois joueurs, c’est probablement DeMar DeRozan le plus susceptible d’être tradé avant le 8 février. A 34 ans, il est toujours productif et son contrat arrive à expiration.

Et selon Sam Amick de TheAthletic, le vétéran aurait deux destinations préférées. Il s’agirait des New York Knicks et du Miami Heat.

Il se murmure que les Los Angeles Lakers s’intéressent aussi à DeMar DeRozan. L’intérêt ne date pas d’aujourd’hui puisque LeBron James et lui avaient discuté avant que LA ne fasse venir Russell Westbrook.

Pour l’instant, les Chicago Bulls paraissent déterminés à trader Zach LaVine. Mais devant les difficultés à trouver preneur et/ou une contrepartie qui les intéresse pour la reconstruction, ils devraient rapidement réfléchir à la question DeMar DeRozan.

