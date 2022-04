DeMar DeRozan lance un avertissement aux Bucks

Les Chicago Bulls ont laissé passer une belle opportunité. Lors du Game 1 contre les Milwaukee Bucks (86-93), DeMar DeRozan et ses partenaires avaient clairement un coup à jouer. Mais les hommes de Billy Donovan n'ont pas réussi à saisir cette opportunité.

Trop maladroits, les Bulls ont gâché plusieurs occasions de recoller. Et forcément, ce match va laisser des regrets. Mais de son côté, DeRozan a aussi tenu à lancer un avertissement aux champions NBA en titre.

"Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé. Probablement à cause de cette semaine de repos. Je ne me sentais pas moi-même. Chaque tir était bon. Je vous garantis que moi, Vooch (Vucevic, ndlr) et Zach (LaVine, ndlr) ne manqueront pas autant de tirs au prochain match.

Franchement, il n'y a aucun lien avec leur défense. La majorité des tirs, j'étais totalement ouvert. Il n'y a aucune chance que je réalise encore un 6 sur 25", a promis DeMar DeRozan devant les journalistes.