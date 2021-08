DeMar DeRozan à Chicago dans un sign and trade, un move surprenant !

On le disait désireux de rentrer chez lui à Los Angeles. Finalement, DeMar DeRozan a choisi Chicago et... les sous.

DeMar DeRozan rêvait de Los Angeles, sa ville natale. Il découvrira une autre ville historique du basket américain : Chicago. Selon Shams Charania et Adrian Wojnarowski, l'arrière All-Star rejoint les Bulls via un sign and trade après trois saisons à San Antonio.

Le deal permet à San Antonio de récupérer Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu, mais aussi un 1er tour de Draft 2025, ainsi que des 2e tours 2022 et 2025. Le contrat signé par DeMar DeRozan prévoit un salaire de 85 millions de dollars sur trois ans.

Il paraît assez clair que DeRozan a opté pour la meilleure solution financière qui se présentait à lui. La plupart des prétendants au titre - ce que ne sont pas les Bulls, il faut bien le dire - n'auraient pu lui proposer que des deals avec beaucoup moins d'argent à la clé.

A Chicago, on a clairement fait le choix du star power, quitte à engager une somme très élevée. Avec Zach LaVine et Nikola Vucevic, les Bulls possédaient déjà deux All-Stars. DeRozan en est un troisième avec davantage d'expérience et un CV où il peut se targuer d'avoir fréquemment été au-delà du 1er tour en playoffs.

Il sort de sa meilleure saison à la passe

Le natif de Compton retrouve la Conférence Est, lui qui avait été tradé un peu in the dark par les Raptors en 2018. Le move avait permis à Masai Ujiri de faire venir Kawhi Leonard, avec le résultat que l'on connaît.

La saison dernière, DeMar DeRozan tournait à 21.6 points et 6.9 passes de moyenne, sa meilleure saison sur le plan des assists. Il y a quelques jours, il avait indiqué dans l'émission de Shannon Sharpe qu'il se voyait bien jouer avec LeBron James et Anthony Davis aux Los Angeles Lakers. Le retour à la maison, ce n'est pas encore pour demain.

