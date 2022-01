DeMar DeRozan raconte son incroyable tir au buzzer

Pour terminer l'année 2021 (aux Etats-Unis), DeMar DeRozan a réalisé une action mémorable. Pour offrir la victoire aux Chicago Bulls face aux Indiana Pacers (108-106), l'arrière a joué sa carte individuelle sur la dernière possession.

Alors que son équipe perdait d'un point, l'ancien des Toronto Raptors a pris sa chance derrière l'arc. Malgré une bonne défense adverse et un tir sur une jambe, le natif de Los Angeles a réussi à crucifier les Pacers.

Face à la presse, DeRozan a savouré cette action décisive.

"Pour avoir l'opportunité de mettre ce tir, nous nous sommes battus pendant tout le 4ème quart-temps. Malgré l'impression que rien ne se passait comme nous le voulions des deux côtés... Nous n'arrivions pas à obtenir un rebond. Nous ne pouvions pas nous lancer offensivement. Une impression d'être toujours battu sur tout...

C'était donc un grand soulagement pour moi. Quand j'ai regardé l'horloge, je me suis dit : 'Très bien, il faut que je fasse quelque chose'. J'ai juste essayé d'avoir assez d'espace, de lever le ballon, de prendre mon tir. Et dès qu'il a quitté ma main, je me suis senti bien.

Je crois fermement que tant qu'il reste du temps, il y a une chance et j'adopte toujours cette approche dans un match. Je comprends que tout ne sera pas parfait... que les nuits seront parfois difficiles. Mais tant qu'il reste du temps sur l'horloge, on peut trouver quelque chose à faire pour remporter la victoire", a résumé DeMar DeRozan.