DeMar DeRozan, la victoire à tout prix !

DeMar DeRozan réalise une saison exceptionnelle. Sportivement tout d'abord, avec des performances de grande qualité. Mais aussi dans son rôle de leader. Face aux difficultés des Chicago Bulls depuis le All-Star Break, l'arrière n'avait pas hésité à pousser un coup de gueule.

Frustré et agacé par le manque de caractère de son équipe, l'ex-joueur des San Antonio Spurs avait secoué ses partenaires. Mais il se mettait aussi dans le même bateau. Et il a rapidement montré la voie à suivre pour retrouver des couleurs.

Depuis cette fameuse sortie, les Bulls ont d'ailleurs relevé la tête. Avec 3 victoires en 4 matches, la franchise de l'Illinois a enfin stoppé sa chute libre au classement. Actuellement 5ème, Chicago conserve ainsi une avance confortable sur les Cleveland Cavaliers, à la 7ème place à 3 succès.

DeMar DeRozan, la victoire comme seul objectif

Longtemps considéré comme l'un des grands favoris pour le titre de MVP, le natif de Compton semble désormais un peu en retrait par rapport à certains de ses concurrents. La faute justement à cette mauvaise passe pour les Bulls. Mais dans cette épreuve, il a donc encore démontré son caractère.

La nuit dernière, l'ancien des Toronto Raptors a réalisé une performance exceptionnelle : 50 points. Sa meilleure pointe de la saison, avec 17 points dans le 4ème quart-temps pour arracher la prolongation puis 10 dans cette période supplémentaire pour faire plier les Los Angeles Clippers (135-130).

"La victoire est plus significative. Je voulais absolument gagner ce match. Vous voyez à quel point la course aux Playoffs est serrée. Chaque match est extrêmement important et nous n'avons plus la possibilité de perdre d'autres matches. C'est juste ma mentalité", a résumé DeMar DeRozan pour ESPN.

Un état d'esprit irréprochable et un exemple à suivre pour ses partenaires. D'ailleurs, il suffit de voir les célébrations des Bulls dans les vestiaires autour de lui pour comprendre qu'il fait totalement l'unanimité dans ce rôle.

"Ce gars-là est spécial pour nous. Il l'est vraiment. Je lui donne beaucoup de crédit", a reconnu son coach Billy Donovan.

DeMar DeRozan, la raison derrière le refus des Lakers…

Une fin de saison comme un test

Avant le début des Playoffs, les Bulls vont chercher à retrouver de la confiance. Malgré une amélioration sur les derniers matches, DeRozan et ses partenaires vont passer de sérieux tests. Et afin de rester dans le Top 5 à l'Est, ils vont devoir sortir le grand jeu.

En difficulté contre les meilleures équipes sur cet exercice, Chicago va enchaîner des rencontres face au Miami Heat, aux Milwaukee Bucks et aux Boston Celtics. Avec une bonne série, cette formation espère avoir un déclic avant les échéances importantes.

"Peu importe qui nous jouons maintenant, ce sera comme ça : un combat physique, une atmosphère particulière, de l'agressivité, le désespoir de gagner, de la compétition. Vous allez recevoir le meilleur de l'adversaire. Il est impossible de fuir. En tant que compétiteur, je veux toujours défier les meilleurs des meilleurs", a prévenu DeRozan.

Dans la meilleure saison de sa carrière, DeMar DeRozan ne veut reculer devant aucun challenge. Et dans son sillage, les Bulls veulent croire à un joli parcours. En tout cas, dans ses prestations et son investissement, le patron de Chicago se donne les moyens de ses ambitions.

MVP Race Vol. 4 : la lutte est folle et nous donne des maux de tête