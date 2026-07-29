Une nouvelle équipe surprenante intéressée par DeMar DeRozan

Les Washington Wizards ont un projet jeune et ambitieux dessiné autour du premier choix de la draft 2026, le bondissant AJ Dybantsa. Ce dernier est la pièce maîtresse d’un noyau dur qui comprend aussi Alexandre Sarr, deuxième sélection en 2024, Kyshawn George, Tre Johnson et peut-être Bilal Coulibaly. Un groupe jeune entouré de vétérans de qualité puisque deux All-Stars, Trae Young et Anthony Davis, font eux aussi partis de l’effectif tout comme le respecté Khris Middleton. Les dirigeants seraient visiblement prêts à continuer sur ce mix en ajoutant DeMar DeRozan.

ESPN, via Shams Charania, indique que le club de D.C. serait entré en contact avec l’ancien joueur des Raptors, des Spurs, des Bulls et des Kings. Ce dernier est free agent et il est notamment convoité par le Miami Heat et les Cleveland Cavaliers.

On ne comprendrait pas vraiment pourquoi les Wizards ajouteraient DeMar DeRozan. C’est évidemment un bon joueur mais il a besoin du ballon entre ses mains pour s’exprimer. Il est préférable de laisser les jeunes apprendre en ayant des responsabilités à la création, notamment Dybantsa. Il y a déjà Young pour diriger le jeu, ce serait dommage d’apporter un All-Star de plus qui n’apporte que peu de spacing sur le terrain. L’idée globale à Washington peut se défendre mais on se demande s’il ne vaut mieux pas ne pas la pousser trop loin.