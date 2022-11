DeMarcus Cousins à Taiwan pour briller comme Dwight Howard ?

Le choix de Dwight Howard de jouer dans le championnat taïwanais fait des émules. Ses anciens collègues de NBA ont dû voir que lors de ses premières apparitions avec les Taoyuan Leopards il donnait l'impression de jouer face à des enfants. Du coup, il se murmure maintenant que DeMarcus Cousins va le rejoindre prochainement. Ce ne sera sans doute pas dans la même équipe, mais d'après le média UDN, "Boogie" va s'engager dans une formation du sud du pays, a priori les Tainan TSG Ghosthawks ou les Kaohsiung Aquas.

DeMarcus Cousins n'a pas trouvé d'employeur à sa convenance depuis son départ de Denver après la série de playoffs perdue contre Golden State la saison dernière. A 32 ans, l'ancien intérieur des Kings, des Pelicans et des Warriors notamment, a encore quelques beaux restes malgré son historique de blessures. Pas assez visiblement, pour lui offrir un spot dans une rotation en NBA en 2023.

Si vous n'avez pas encore vu "D12" incarner le rôle de LeBron James à Taïwan, checkez donc ci-dessous.

Dwight Howard helped his new team secure the comeback win in overtime. pic.twitter.com/GJ3fVtc70n

— Hoop God (@TheeHoopGod) November 19, 2022