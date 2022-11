Après sa pige aux Denver Nuggets l'an dernier, DeMarcus Cousins n'a pas trouvé une équipe en NBA cette saison. Toujours libre, l'intérieur devrait d'ailleurs, comme Dwight Howard, s'offrir une expérience à Taiwan.

Mais avant de prendre la direction de la ligue asiatique, l'ex-joueur des Sacramento Kings a longtemps attendu une opportunité en NBA. Et surtout, il a cherché à comprendre pourquoi il se retrouvait dans cette situation.

Car sportivement, son passage aux Nuggets n'a pas été mauvais : 8,9 points et 5,5 rebonds en 13 minutes de moyenne. Pour cela, DMC a même contacté le GM des Golden State Warriors Bob Myers.

"DeMarcus m'a appelé il y a un mois et m'a dit : 'Pourquoi je ne suis pas en NBA ?'. Je lui ai répondu : 'Tu veux vraiment la réponse ? Car les gens ont peur de comment tu vas te comporter'. Et il était du genre : 'Mais pourquoi ?'.

'Peu importe la raison, c'est le mot dans la ligue'. Et j'aime personnellement DeMarcus. Vous le connaissez sûrement. Je ne peux pas lui reprocher par rapport à ce qu'il a traversé", a expliqué Bob Myers pour le podcast All The Smoke.