DeMarcus Cousins doublure du MVP pour se relancer

DeMarcus Cousins a fait un passage très intéressant chez les Milwaukee Bucks, avec de bonnes prestations en sortie de banc. Les champions en titre ont toutefois préféré conserver un spot de libre pour faire face au contexte sanitaire. Ils n'ont pas exclu de faire à nouveau appel aux services de l'ancien All-Star plus tard dans la saison. Encore faudrait-il qu'il soit libre à ce moment-là. Cousins va être signé pour 10 jours par les Denver Nuggets.

DeMarcus Cousins tiendra vraisemblablement le rôle de doublure de Nikola Jokic. A l'intérieur, les Nuggets sont particulièrement légers derrière le MVP 2021, surtout que Vlatko Cancar a été opéré du pied et manquera les trois prochains mois de compétition.

DeMarcus Cousins coupé par les Bucks… juste après un double-double

Difficile de savoir sur combien de minutes pourra tabler Cousins au Colorado, mais avoir un back-up comme lui, même si ses meilleurs jours semblent révolus, est un joli luxe pour Denver. En 17 matches avec Milwaukee, "DMC" tournait à 9.1 points et 5.8 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes par match.

Cette signature à Denver sera aussi pour Cousins l'occasion de retrouver son ancien head coach à Sacramento, Michael Malone. Ce dernier avait été limogé contre l'avis du joueur, alors franchise player des Kings. Pour beaucoup, il s'agit de l'un des tournants dans la relation entre DeMarcus Cousins et le front office de Sacto. L'ancien intérieur de Kentucky avait finalement été tradé en plein All-Star Game vers les New Orleans Pelicans.

Denver sera la 7e ville de la carrière de "Boogie", passé auparavant par Sacramento, New Orleans, Houston, Golden State, Los Angeles et Milwaukee.

The Denver Nuggets are planning to sign free agent center DeMarcus Cousins to a 10-day contract, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 9, 2022