Dennis Schroder répond cash sur les rumeurs d’un contrat à 84 millions

Dennis Schroder incarne, sans le moindre doute possible, l'un des grands perdants de l'intersaison. Initialement à la recherche d'un deal à plus de 100 millions de dollars, le meneur de jeu a finalement signé aux Boston Celtics pour... 5,9 millions de dollars sur un an.

Satisfait de rebondir au sein de la franchise du Massachusetts, l'Allemand avait pourtant eu l'opportunité de prolonger chez les Angelenos, en cours de saison, pour 84 millions de dollars sur 4 ans. Mais trop gourmand, il avait refusé cette offre.

De son côté, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder dément totalement cette version.

"Les Lakers m'ont dit que nous n'allions pas parler durant la saison. Et au final, je n'ai jamais eu ce contrat en face de moi. Il s'agit déjà d'une première chose. Ensuite, ils ont voulu parlé, mais avec mon agent, nous avons décidé de ne pas signer leur proposition. L'argent ne représente pas toujours tout. Je veux aussi me retrouver dans une situation confortable. Où je sais que les gens vont m'apprécier. Donc c'est le plus important", a expliqué Dennis Schroder face aux médias.

Même sans présenter concrètement cette offre au natif de Brunswick, les Californiens étaient bien prêts, lors de l'exercice 2020-2021, à le prolonger pour un gros chèque. Mais Dennis Schroder a préféré attendre sa Free Agency pour mieux négocier. Un choix perdant, au moins sur le plan financier.

Quand Dennis Schröder se fait troller en beauté par des fans allemands