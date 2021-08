Dennis Schroder, l’un des perdants de la FA, a discuté avec les Celtics

Le temps passe dans cette Free Agency et Dennis Schroder doit avoir des regrets. Au cours de la saison, le meneur a eu l'opportunité de prolonger aux Los Angeles Lakers pour 84 millions de dollars sur 4 ans. Mais gourmand, l'Allemand visait plutôt un deal à 100 millions de dollars !

Sauf que le marché semble très compliqué pour le joueur de 27 ans. En difficulté sur la fin de son aventure avec les Angelenos, l'ancien des Atlanta Hawks n'entre plus dans les plans des Californiens, qui ont récupéré Russell Westbrook.

Et chez les autres équipes de la NBA, l'argent disponible a été majoritairement dépensé. D'après les informations du journaliste du Bleacher Report Jake Fischer, Schroder a tout de même eu des discussions avec les Boston Celtics.

Pour autant, un accord reste complexe. Pourquoi ? Car les Celtics ont simplement une "mid-level exception" à 5 millions de dollars à lui proposer. Reste l'hypothèse d'un "sign-and-trade" avec les Lakers. Mais Boston a-t-il vraiment l'envie de sacrifier des atouts pour le récupérer ? On peut en douter.

Sans trop se projeter, Dennis Schroder s'impose déjà comme l'un des perdants de l'été. Sauf surprise, on le voit mal obtenir un deal à plus de 20 millions de dollars par an...

