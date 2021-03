Un peu à la surprise générale, les Los Angeles Lakers étaient prêts à sacrifier Dennis Schroder lors de la deadline des trades. On le sait, l'Allemand aurait pu partir, notamment pour récupérer Kyle Lowry. Une décision surprenante de la part des Angelenos étant donné les performances du meneur de jeu de 27 ans.

Mais très rapidement, on a appris que les champions NBA en titre avaient adopté cette position en raison de la situation contractuelle de l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder. Libre en fin de saison, Schroder avait visiblement des exigences trop importantes pour les Lakers. On parlait d'un contrat sur plusieurs années à plus de 20 millions de dollars par an.

Sauf que les Californiens lui ont proposé un tel deal ! En effet, d'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Lakers ont offert 84 millions de dollars sur 4 ans au natif de Brunswick. Il s'agit de l'offre max pour Los Angeles. Mais Schroder a refusé.

Comment expliquer cette décision ? Visiblement, certains détails n'étaient pas du goût de l'Européen. Le contrat n'était probablement pas totalement garanti, avec certaines options et des bonus activables selon des conditions.

En tout cas, les deux parties n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Et si les Lakers ont pensé à l'échanger, c'est bien que le dossier Dennis Schroder s'annonce compliqué.

