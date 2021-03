Dennis Schroder, les Lakers prêts à discuter d’un trade !

Le patron des Los Angeles Lakers Rob Pelinka va-t-il chambouler son effectif avant la deadline ? Depuis plusieurs jours, les Angelenos sont au cœur des rumeurs. Et ce mercredi, un nom surprenant vient s'ajouter à la liste des joueurs potentiellement disponibles : Dennis Schroder !

En effet, d'après les informations du journaliste du Bleacher Report Jake Fischer, les champions NBA en titre acceptent de discuter d'un trade du meneur de jeu. Les noms de Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope sont également mentionnés. Mais pour eux, il s'agit simplement d'une confirmation des récents bruits de couloir.

Par contre, concernant l'Allemand, il s'agit d'une grosse nouveauté ! Performant depuis son arrivée lors de la dernière intersaison via un trade en provenance de l'Oklahoma City Thunder, Schroder se trouve dans sa dernière année de contrat.

Et depuis plusieurs mois, il se dit que les Lakers ont l'intention de le prolonger. Pour autant, ce dossier reste complexe car le joueur de 27 ans risque de réclamer un gros salaire. On parle d'un chèque de 20 millions de dollars par an.

Les patrons californiens ont été peut-être refroidis par les exigences de Dennis Schroder. Et puis, ils n'ont rien à perdre à étudier toutes les possibilités. Surtout avec l'intérêt de la franchise pour le vétéran des Toronto Raptors Kyle Lowry...

Dennis Schroder, son message clair sur son avenir aux Lakers